"Мы строим "Мамисон" — это круглогодичный горнолыжный курорт мирового уровня. Первых туристов планируем принять уже зимой следующего года", — сказал Меняйло.

Он добавил, что также в республике строят глэмпинги и парки развлечений, прорабатываются новые туристические маршруты.

"С республикой сегодня работают крупные федеральные туроператоры. Туристический маршрут "Осетия стала ближе", внесен в федеральный реестр, а с помощью института развития Кавказ.РФ разработан мастер-план туристского кластера" Солнечный пояс Алании", — пояснил глава республики.

Он отметил, что последние годы турпоток в республику увеличился в разы.

Как сообщалось, в апреле 2020 года Главгосэкспертиза одобрила первый этап строительства горнолыжного курорта. В рамках этого этапа будут построены пассажирские канатные дороги "Мамисон-1" и "Мамисон-2" протяженностью 3,38 тыс. м и 1,77 тыс. м, соответственно. В комплексе также будет сноупарк, в состав которого войдут еще три короткие горнолыжные трассы общей длиной 438 метров и два лыжных траволатора.

Стоимость строительства всесезонного горно-рекреационного комплекса "Мамисон" оценивается в 19 млрд рублей. Свыше 10 млрд рублей из общей суммы составят частные инвестиции. Якорным инвестором выступает уроженец Северной Осетии бизнесмен Владимир Гуриев. Строительство комплекса было начато в 2022 году, завершить планируется в 2024 году.

Проект реализуется на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон".

ООО "Строй Газ Инвест" зарегистрировано в Краснодаре в 2008 году. По данным ЕГРЮЛ, бенефициаром является Мустафа Абдуллаев. Как сообщается на официальном сайте предприятия, компания представляет собой инженерно-техническую группу компаний, которая предоставляет услуги по проектированию и строительству энергообъектов, монтажу энергетического оборудования, строительству дорожной и трубопроводной инфраструктуры.

На своем сайте в числе реализованных проектов компания упоминает ряд крупных проектов в сфере энергетики, такие как проектирование, строительство и реконструкция энергообъектов для АО "НЭСК Электросети" в Краснодарском крае, возведение воздушных линий в Магаданской области для АО "ДВЭУК", строительство парогазовой электростанции на юге РФ.

ООО "Ассо" зарегистрировано в Нальчике в 1991 году. Предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. По данным ЕГРЮЛ, 100% долей в уставном капитале компании владеет директор Алисолтан Настаев. По итогам 2022 года выручка компании выросла в 1,6 раза, до 683,6 млн рублей, чистая прибыль — в 2,2 раза, до 31,1 млн рублей.