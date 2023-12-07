"Буквально две недели назад мы подписали с вахтанговцами соглашение о сотрудничестве и договорились о проведении ежегодного театрального фестиваля в Владикавказе", — сказал Меняйло.

Он отметил, что с Вахтанговским театром республику связывают дружеские творческие связи. "Гордость Осетии — дом выдающегося режиссера Евгения Вахтангова, уроженца Владикавказа. Совсем недавно в республике открыли сцену знаменитого театра в доме в котором родился и вырос Евгений Вахтангов. После реставрации здесь располагается экспозиция музея", — сказал глава Северной Осетии.