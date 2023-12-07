«Мы в Шерегеше говорим о том, что события должны быть продолжительными. Одно дело просто на выходные собрать людей и сделать красиво и массово, и другое дело, когда ты можешь заинтересовать людей каждый день. По нашим данным, время пребывания на курорте с каждым годом растет. Сегодня оно 4-5 дней, а для людей из европейской части неделя и больше», — рассказал он на пресс-конференции, посвященной квест-фесту «Снегомания».

Квест-фест проходит на курорте с 3 по 9 декабря, он приурочен к запуску чартерной программы туроператора FUN&SUN из Москвы в Новокузнецк 3 декабря. Первый чартер привез на курорт более 160 лыжников из Москвы и других регионов ЦФО.

«Когда мы говорим про развитие летнего туризма в Шерегеше, мы понимаем, что летние события привлекают к нам гораздо больше туристов, чем в прошлые годы. У нас некоторые гостиницы, которые закрыты летом, открываются на период, когда проходят фестивали Прогеш, Экофест, спортивные мероприятия – велосипедные, беговые. События – мощный ресурс для привлечения людей и возможность сделать курорт популярным. Не скажу, что этого достаточно, но это очень большая часть жизни курорта. Не случайно на конкурсе «Горы России» мы в этом году получили премию как самый событийный курорт страны», — добавил Стоянов.

Он добавил, что на проходящей на ВДНХ в Москве выставке «Россия» Шерегеш – одна из основных точек притяжения Кемеровской области.

«Многие говорят, что Шерегеш – это не горы, а сопки, а настоящие горы – это трех и пятитысячники Чегет или Эльбрус. Но на самом деле катающимся не нужны пятитысячники, им нужна хорошая инфраструктура, доступная и понятная, качественные трассы, хороший снег. И в Шерегеше все это есть», — подытожил Стоянов.

Квест-фест «Снегомания» включает онлайн и офлайн задания, а также выступления артистов в клубах и на открытой сцене, квартирники и вечеринки. Для участия лыжники и сноубордисты должны зарегистрироваться на его сайте. В квизе участвуют не только пассажиры первого рейса чартерной программы туроператора FUN&SUN, прилетевшие из Москвы, но и гости курорта, приехавшие из Кемеровской области и соседних регионов.