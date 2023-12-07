"В настоящее время силами волонтеров из числа местных жителей и отдыхающих организована спасательная операция, к месту следуют спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда и оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Хакасия. В настоящее время с места поступает информация о том, что местонахождение всех потерявшихся туристов установлено, идет эвакуация", — говорится в сообщении.

Ранее был приведен в готовность борт Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, базирующийся в аэропорту Абакана, но погодные условия не позволили применить воздушное судно.

Со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что один из членов туристической группы, которая из-за непогоды не смогла выбраться с перевала Панфиловский в районе населенного пункта Приисковый в Хакасии, скончался, проверяется информация еще об одном скончавшемся.

В свою очередь в пресс-службе главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии "Интерфаксу" сообщили, что в район Приискового выехали следователи, но информации о погибших пока нет.

По данным ведомства, в тургруппе 14 человек.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Хакасии "Интерфаксу" сообщили, что в районе перевала находилось несколько групп туристов общей численностью 28 человек.