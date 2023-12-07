"На новогодние и рождественские праздники Краснодарский край примет около полумиллиона туристов, и более половины из них отдохнут в Сочи. По поручению главы региона Вениамина Ивановича Кондратьева с 11 декабря на курорте начнет действовать межведомственный оперативный штаб с участием региональных специалистов", — написал градоначальник.

Он отметил, что на курорте разработаны маршруты патрулирования, правопорядок и общественную безопасность на улицах обеспечат сотрудники МВД, Росгвардии, казаки и народные дружинники.

"На дежурства в больницах и на станции скорой помощи дополнительно заступят медики из других муниципалитетов края", — подчеркнул Копайгородский.

Также, по его словам, усиление будет в международном аэропорту и на железнодорожных вокзалах.

"Оперштаб будет работать в круглосуточном режиме. Безопасность и комфорт для всех горожан и наших соотечественников должны быть обеспечены на самом высоком уровне", — заключил Копайгородский.