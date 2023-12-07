"Дана заявка на финансирование. Будет финансирование — будет Биржа. Сроки я принципиально не называю", — сказал он.

Пиотровский добавил, что реставрации таких памятников, как Биржа, необходимо уделить столько времени, сколько понадобится.

"Мы знаем, к чему приводят поспешные ремонты, реставрации, иногда и самовозгорания происходят. Над Биржей продолжаем работать", — сказал Пиотровский.

На текущий момент, по его словам, биржа спасена благодаря первому этапу реставрации.

В июле 2023 года Пиотровский сообщал, что в Бирже завершается первый этап реставрации, финансирование на второй еще не выделено. Руководитель проекта реставрации Виталий Лисунов тогда же сообщал, что для завершения реставрации Биржи необходимо 2,5 млрд рублей.

Предполагается, что в здании будет находиться музей геральдики, оформленный большими батальными картинами. Окончание работ запланировано на 2027 год.

Здание Биржи на Васильевском острове в Петербурге передали Эрмитажу в 2014 году.