"У нас обширная система льгот. 33% посещают музей по льготе, 22% из них — бесплатно. Мы также отменили "колониальный" обычай разных цен для россиян и иностранцев. Цена билета одинакова для всех. Согласно исследованиями, 80% посетителей Эрмитажа уходят из музея довольными", — отметил Пиотровский.

По его словам, в ближайшее время завершается строительство здания библиотеки в Старой Деревне. "Здесь же откроется новая экспозиция часов и новый зал хранения отдела Запада. За год мы провели 40 выставок, 21 научную конференцию, две диссертации будут защищены до конца года. Музей издал 30 книг и провел 35 тысяч экскурсий, 500 лекций", — сказал глава музея.

Он добавил, что запланированы открытия новых центров Эрмитажа в Калуге, Оренбурге и Владивостоке. "Центры в Европе заморожены, но ведутся переговоры об открытии таких мест в Азии", — подчеркнул Пиотровский.

Музей приобрел коллекции мебели, керамики, русского и европейского антиквариата, императорского сервиза, портреты Петра и Елизаветы.

Пиотровский рассказал, что по-прежнему со стороны европейских властей существует бойкот, запрет работать с музеями России.

"Выставок было не так много. Самое главное, что было, это общение людей, а оно постепенно восстанавливается. Изоляция не мешает, а помогает, поворота на Восток не надо, он у нас был всегда. В наших планах — сотрудничество с Турцией, Оманом, Саудовской Аравией, Китаем. Но есть мораторий перевоза вещей из России куда-либо, так как это опасно. Разрабатывается новая система гарантий, чтобы показывать вещи стало возможным", — пояснил директор Эрмитажа.