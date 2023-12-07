В соответствии с законом, инициированным правительством РФ, перед получением охотничьего билета станет обязательной сдача "охотничьего минимума". Знания и навыки кандидатов будут проверяться органами исполнительной власти соответствующего региона РФ.

"Подготовиться к экзамену можно будет как в специализированных организациях, так и самостоятельно. Человек сможет ознакомиться с информацией, опубликованной исполнительными органами власти регионов. А практический опыт можно получить у охотников, у которых более пяти лет стажа", — пояснил глава комитета по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Он отметил ранее в своем телеграм-канале, что "сегодня человек, получая охотничий билет, подписывает бумагу о том, что он ознакомился с правилами охоты, а действительно ли он их изучил, проверить нельзя".

Согласно закону, охотничий билет выдается физическим лицам, достигшим возраста 16 лет, не признанным недееспособными, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления, не лишенным права осуществлять охоту.

Охотничий билет будут выдавать в форме электронного документа, но по просьбе заявителя может быть оформлен и бумажный вариант.

Закон также предусматривает введение государственной информационной системы управления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.