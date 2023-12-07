"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии разрешено движение для легковых автотранспортных средств и автобусов, за исключением большегрузного транспорта, на участке г. Владикавказ — населенный пункт Ларс — в обоих направлениях с 13:15 мск 7 декабря", — говорится в сообщении.

Движение для грузовиков по дороге было ограничено с 2:20 мск 6 декабря. МАПП "Верхний Ларс" находится на Военно-Грузинской дороге — в настоящее время единственном сухопутном маршруте, связывающем с Россией не только Грузию, но и Армению.