"Все послевоенные поколения советских и нынешних жителей Калининграда не представляют себе город, в котором нет двухъярусного моста. Долгие годы он был и есть одной из главных транспортных артерий города, является одним из его символов. Если мост исчезнет с карты Калининграда, история города потеряет большую часть своего прошлого", — сказал Мосиенко.

По его словам, в обращении отмечено, что "двухъярусный мост — уникальное для страны инженерное сооружение". Это единственный в России вертикально-подъемный двухъярусный мост. Это памятник инженерной мысли, построенный в довоенный период, частично разрушенный во время Второй мировой войны. Мост восстановлен в 1965 году и является важным наследием советской истории города.

Общественники отмечают, что сегодня мост ежедневно выдерживает колоссальные нагрузки: по нему регулярно проходят груженые железнодорожные составы, пассажирские поезда, грузовой и легковой автомобильный транспорт. С 1965 года мост ни разу не проходил капитального ремонта или реставрации. При визуальном осмотре видно, что он находится в ненадлежащем состоянии, что не подобает объекту культурного наследия местного значения, добавил Мосиенко.

"В последнее время звучат заявления, что части моста могут быть демонтированы после завершения строительства мостов-дублеров. В случае демонтажа элементов моста будет утрачен объект, ценный не только для Калининграда, но и для всей страны", — процитировал обращение собеседник агентства.

Авторы призывают разработать программу по целостному сохранению объекта культурного наследия "Двухъярусный мост" в Калининграде. Собрать рабочую группу, включающую в себя в том числе экспертов, горожан, участников движения "Парковое кольцо", для разработки концепции нового использования моста в качестве пешеходного, велосипедного пространства после ввода в эксплуатацию мостов-дублеров, заключил общественник.

Обращение адресовано Министру культуры РФ Ольге Любимовой, губернатору Антону Алиханову, главе Калининграда Елене Дятловой.

Как сообщалось, в Калининграде ведется строительство сразу двух мостов через реку Прегель — железнодорожного и автомобильного, расположенных недалеко от двухъярусного. Дальнейшая судьба последнего еще не решена. Но власти и собственник объекта — РЖД — склоняются к его демонтажу.

В Кенигсберге двухъярусный мост был открыт в 1926 году. Изначально для пропуска судов мост был снабжён поворотным в горизонтальной плоскости механизмом, обеспечивающим поворот средней части. В 1945 году мост был взорван немецкими войсками. В 1949 году мост был восстановлен, но поворотный механизм заменён подъёмным. Ныне средняя часть моста поднимается вверх между двух башен.

В 2007 году двухъярусный мост получил статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.