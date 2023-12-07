"Решение о закрытии пропускных пунктов или открытии принимается достаточно быстро и непредсказуемо. Но и мы, и пограничники, которые обеспечивают работу всех погранпереходов, готовы к любому развитию событий", — сказал Чибис журналистам на полях форума "Арктика: настоящее и будущее" в Санкт-Петербурге в четверг.

Он подчеркнул, что в настоящее время скопления мигрантов на границе со стороны Мурманской области нет.

"Если будет открыт соответствующий погранпереход, то мы, естественно, обеспечим безопасность и в том числе всех трасс, по которым едут, и будем действовать в соответствии с обстановкой. Но что это будет, когда это будет, мы увидим с вами в режиме реального времени, потому что доверять каким-то заявлениям, слухам или другой информации сложно", — отметил губернатор.

Действия Финляндии, которые ранее привели к скоплению мигрантов на границе, Чибис охарактеризовал как "неадекватные".

Ранее в четверг заместитель командующего погранслужбы Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил порталу телерадиовещания Yle, что международные автомобильные переходы на границе с Россией будут открыты 14 декабря.

Как сообщалось, в ноябре в Мурманскую область приехало более 400 иностранцев, которые направлялись в Финляндию. В их числе граждане Сомали, Пакистана, Сирии, Кении, Йемена, Саудовской Аравии, Судана, Ирана, Индии, Египта, Гвинеи, Марокко, Афганистана и Алжира. В регионе был введен режим повышенной готовности, дополнительные КПП развернули на въезде в область и на территории региона.

Скопление мигрантов возникло на пункте пропуска "Салла" (Кандалакшский район Мурманской области), там насчитывалось около 300 человек.

24 ноября губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что ситуация на пункте пропуска "Салла" урегулирована: до закрытия этого пункта пропуска границу пересекли 58 человек, еще 55 перевезли к пункту пропуска "Лотта", который на тот момент продолжал работать. Около 200 иностранцев с правом нахождения в России на автобусах отправили в Санкт-Петербург "как ближайший крупный транспортный центр, так как они решили остаться в России", отметил губернатор.

18 ноября Финляндия закрыла на три месяца четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии. 22 ноября власти страны решили закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив только один, самый северный Рая-Йоосеппи (с российской стороны "Лотта" в Кольском районе Мурманской области — ИФ), поскольку приток просителей убежища не уменьшался.

28 ноября премьер Финляндии Петтери Орпо объявил о закрытии Рая-Йоосеппи с 30 ноября по 13 декабря.

Впоследствии суды Мурманской области с 20 ноября постановили выдворить из России 69 мигрантов с наложением штрафа в размере 2 тыс. рублей за нарушение ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ).

Основной поток нарушителей пришелся на Кандалакшский район, так как через него пролегал маршрут иностранцев, которые направлялись на пункт перехода "Салла" на российско-финской границе.