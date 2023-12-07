"Специалисты комплекса городского хозяйства проводят работы по обустройству объектов зимней инфраструктуры. Всего в этом сезоне в Москве откроется более 1,3 тыс. катков, в том числе около 160 — открытых с искусственным льдом и 1 165 — с естественным покрытием", — сказал Бирюков журналистам в четверг.

Катки с искусственным покрытием с конца ноября работают во всех административных округах, отметил заммэра.

"В связи с установившимися низкими температурами воздуха проводятся мероприятия по заливке катков с естественным льдом в парках, на школьных и дворовых территориях", — сказал Бирюков.

Он уточнил, что больше всего их откроется в Южном (182), Северо-Восточном (138), Юго-Западном (134) и Восточном (126) административных округах.

Все катки оборудуют необходимой инфраструктурой: пунктами проката, обогрева, оказания первой медицинской помощи и охраны, точками питания и освещением, раздевалками.