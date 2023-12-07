"Пока есть информация по одному погибшему. Также проверяется информация еще об одном скончавшемся", — сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии "Интерфаксу" сообщили, что в район Приискового выехали следователи, но информации о погибших пока нет.

По данным ведомства, в тургруппе 14 человек.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МЧС по Хакасии "Интерфаксу" сообщили, что в районе перевала находилось несколько групп туристов общей численностью 28 человек.

Ранее сообщалось, что с перевала Панфиловский в Хакасии не смогла выбраться туристическая группа на снегоходах в составе 18 человек. К ним на помощь выехали спасатели.