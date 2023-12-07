В четверг губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел на объекте выездное совещание и оценил результат работы по реконструкции легендарного здания кинотеатра и превращении его в областной театр кукол. Реконструкция здания вошла в нацпроект "Культура".

"Мы завершили практически все строительно-монтажные работы на этом объекте. До 20 декабря будет получено разрешение на ввод в эксплуатацию, и кукольный театр приступит к полномасштабной работе. Открытие произойдет до Нового года", — приводят в сообщении слова Бочарова.

Он напомнил, что десятилетиями артистам театра и техническому цеху приходилось работать в помещении бывшей столовой, а о новом здании они только мечтали.

В обновленных помещениях здания кинотеатра появился большой зал на 240 мест, малый зал — на 84 места, здесь расположится "Беби-театр" для малышей в возрасте до 5 лет. В отремонтированных аудиториях разместятся различные творческие объединения и мастерские, артистические гримерки.

На первом этаже оборудован универсальный зал на 100 мест, где можно проводить различные массовые мероприятия, приуроченные к праздничным датам, выставки и передвижные экспозиции. Для традиционных новогодних и рождественских елок задействуют просторное фойе.

По данным пресс-службы, комиссия уже ведет приемку здания.

Работа над переносом театра кукол в кинотеатр "Победа" началась в 2020 году. Обновленный кинотеатр станет частью создаваемой в Волгограде территории детства, которая объединит по маршруту ДЮЦ, цирк, горсад с аттракционами, пойму реки Царицы.

Объект культурного наследия был построен в 1895 году, изначально в нем располагалось ремесленное училище. После 1917 года оно стало профтехнической школой, позже — судостроительным техникумом. В послевоенное время до 2006 года здесь находился кинотеатр "Победа".