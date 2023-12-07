«Традиционно каждый концерт посвящается заранее определенной теме, под которую организаторы формируют программу. Например, звучали популярные песни советской и зарубежной эстрады 60-80-х годов или песни из любимых кинофильмов, песни о путешествиях, любви, семье и дружбе и т.д. А на этот раз тема концерта – природа. Горы, море, леса, поля, цветы, деревья, ветер, небо, звезды, птицы и звери... Все хиты об этом прозвучат со сцены», — сообщают организаторы.

Как уточняется, вход на концерт бесплатный по предварительной регистрации. Сейчас регистрация уже закрыта, так как зал заполнен. Но все желающие могут смотреть трансляцию концерта.

«Таланты турбизнеса» — благотворительный проект. Мы собираем пожертвования в пользу подопечных детского хосписа «Дом с маяком» и наполняем игрушками «коробку храбрости», которые представители благотворительного фонда «Клуб добряков» развезут по детским больницам», — подчеркивают организаторы.

За час до начала концерта в фойе Дома культуры им. Зуева откроется рождественский базар. Сувениры и подарки ручной работы будут продавать сами мастерицы, тоже представители туриндустрии. Часть вырученных средств они также передают в пользу детского хосписа «Дом с маяком».