Он напомнил, что строительство нового терминала началось в феврале 2023 года.

"Фонд Булата Утемуратова разработал проект (нового терминала аэропорта — ИФ-К) и в феврале начал строительство. Его стоимость 15 млрд 700 млн тенге. Планируется, что в мае следующего года строительство будет завершено", — сообщил Налибаев на брифинге в четверг.

По его словам, сейчас из Кызылорды совершаются рейсы только в Астану и Алматы.

"В день курсируют 3-4 рейса. Спрос на авиарейсы очень большой", — уточнил аким.

Официальный курс на 7 декабря — 459,46 тенге/$1.