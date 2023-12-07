"Утверждена планировка двух прилегающих к МЦД-3 территорий. Работы пройдут на участках от станции "Моссельмаш" до Валаамской улицы и от улицы Академика Комарова до станции "Москва-Товарная". Построим городские вокзалы МЦД-3 Моссельмаш, Лихоборы и Останкино", — пишет Собянин в телеграм-канале.

Также в рамках проекта появятся западный вестибюль станции МЦК "Лихоборы", отстойно-разворотные площадки и конечные станции для наземного городского транспорта рядом со станциями метро "Петровско-Разумовская" и "Лихоборы" МЦД-3, трамвайная линия протяженностью около 3,5 км от улицы Аргуновская до станции "Останкино" МЦД-3.

Помимо этого, через пути МЦД-3, МЦК, соединительной ветви между парком "Лихоборка" и Верхнелихоборской улицей, через Дмитровское шоссе построят четыре внеуличных перехода. Пешеходный переход через МСД реконструируют.