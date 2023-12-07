"Плоды мыльного дерева поспели, а листья окрасились в насыщенный жёлтый цвет. Поэтому они осыпаются с веток на дорожки сочинского "Дендрария", — сказал сотрубник пресс-службы.

Он отметил, в Мексике путем растирания плодов получают мыло для стирки одежды.

"Плоды можно сушить и хранить для последующего использования. Опыты показали, что плоды не пенятся под водой, но мыть руки с ними возможно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, под "восковой" кожурой спрятано шаровидное черное семя. Из них изготавливаются пуговицы, бусы, чётки.

"Семена и плоды ядовиты — их есть нельзя", — подчеркнул сотрудник пресс-службы.

По его словам, чтобы увидеть мыльное дерево в сочинском "Дендрарии" нужно спуститься от фонтана "Мальчик с рыбкой" в сторону Курортного проспекта.

Сапиндус Друммонда — это листопадное дерево высотой до 12 метров родом из Северной Америки. Ареал занимает юго-западную часть от Канзаса до Северной Мексики, где сапиндус встречается на известняковых обрывах и склонах. Может расти у ручьев на сырой глине или сухом известняке, в долинах от пустыни до лесных зон.