"На демонтаж заграждений на границе отводится несколько часов. Восстановление движения не займет много времени", — заявил Ахтиайнен порталу телерадиовещания Yle.

По его словам, пограничники, однако, сразу не уберут все ограждения, так как не исключено, что в какой-то момент МАПП снова придется закрыть.

"Мы должны увидеть, продолжится ли это (поток просителей убежища), если границы откроются, — отметил Ахтиайнен.

При этом он заявил, что пограничная служба готова к продлению ограничений на восточной границе.

В ноябре Финляндия закрыта все восемь пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов.

Открытой остается только пограничная станция Вайниккала, которая предназначена для грузового железнодорожного сообщения между Финляндией и Россией.