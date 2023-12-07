Торжественная церемония открытия пройдет в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника в поселке Пушкинские Горы.

Накануне официального открытия в Пскове прошел ряд творческих встреч. Так, в Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В.А. Каверина на встречу с писателем Константином Арбениным собрались ученики городских школ и студенты Псковского политехнического колледжа.

"Неподдельный интерес у студенческой молодёжи вызвала беседа с писателем, поэтом и сценаристом, главой Союза писателей Санкт-Петербурга Валерием Поповым, которую провели в библиотеке ПсковГУ на Льва Толстого. Здесь же, в университете, на факультете образовательных технологий и дизайна, молодые люди могли познакомиться с творческим кредо Натальи Дабижи — аниматора, режиссёра объёмной анимации на студии "Кристмас Филмз" и киностудии "Союзмультфильм", — отмечается в сообщении.

Председатель жюри "Пушкина и...", режиссёр и художественный руководитель анимационной студии "Пчела" Мария Муат рассказала о секретах мастерства учащимся Псковского областного колледжа искусств. А композитор Григорий Гладков, известный любителям мультфильмов по песням и саундтрекам к "Пластилиновой вороне" провел встречу в социально-культурном центре "Троицкий".

В "Михайловском" сообщили, что в рамках фестиваля пройдут конкурсные и ретроспективные кинопоказы, творческие встречи с создателями фильмов и писателями.

В этом году в конкурсный показ вошли 25 новых мультипликационных фильмов, конкурсные просмотры пройдут 8 и 9 декабря.

"Важно отметить, что аудитория фестиваля — не только дети. Анимационные картины и темы, затронутые в них, будут интересны и взрослым", — отмечается в сообщении.

Оценивать участников показа будет профессиональное жюри в составе Марии Муат, Григория Гладкова, писателя Евгения Попова и художника-постановщика Марии Якушиной.

Для зрителей пройдут тематические мастер-классы и выставки на тему анимации и литературы.

Все мероприятия бесплатны.

Впервые фестиваль проводился в 2022 году как смотр анимационных фильмов, основанных на литературных произведениях, и фильмов, рассказывающих о жизни и творчестве поэтов и писателей. В рамках фестиваля было проведено более 20 творческих встреч с участниками — писателями и аниматорами. За четыре дня его посетили около 2,7 тыс. зрителей самого разного возраста.