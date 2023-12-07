"У нас сейчас недостаточный коэффициент сцепления взлетно-посадочной полосы, специалисты работают над этим", — сказал собеседник агентства.

Исходя из данных онлайн-табло на сайте аэропорта, были задержаны 5 авиарейсов.

Так, время прибытия рейса авиакомпании "Сибирь" из Москвы было перенесено с 05:45 (01:45 мск) на 11:50 (07:50 мск). Рейс этой же компании из Новосибирска ожидается в 10:55 (06:55 мск) вместо 09:05 (05:05 мск).

Рейс Red Wings из Екатеринбурга должен был совершить посадку в 06:35 (02:35 мск). Ожидаемое время прилета перенесено на 12:10 (08:10 мск).

Прибытие самолета авиакомпании "Аэрофлот" из Москвы перенесено с 06:55 (02:55 мск) на 12:20 (08:20 мск).

Прибытие рейса компании "Северный Ветер" перенесено с 07:30 (03:30 мск) на 11:35 (07:35 мск).

В связи с задержкой прибытия авиарейсов произошла также задержка их обратного вылета из Международного аэропорта Новокузнецка.

Количество пассажиров, ожидающих вылета, не уточняется.

Еще один рейс авиакомпании "Сибирь" из Новосибирска был отменен.