"Торжественное открытие нового направления Курильск — Владивосток состоялось 6 декабря в аэропорту "Ясный" (о. Итуруп). Рейс субсидируется из федерального бюджета", — говорится в сообщении.

"Спрос на билеты в пиковые периоды у курильчан высок, в том числе из-за большого потока туристов. За счет открытия нового маршрута рассчитываем повысить транспортную доступность Курильска", — цитирует пресс-служба исполняющего обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максима Жоголева.

Как сообщалось ранее, рейс из Владивостока в Курильск и обратно будет выполняться один раз в неделю на самолетах DHC-8 вместимостью 70 пассажиров.

Флот авиакомпании "Аврора" насчитывает 19 самолетов, включая восемь A319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6 Twin Otter. На базе "Авроры" создана единая дальневосточная авиакомпания. Акционерные соглашения о передаче пакетов акций (25% плюс одна акция) "Авроре" подписаны с "Чукотавиа", "Камчатским авиационным предприятием", "Хабаровскими авиалиниями" и авиакомпанией "Якутия".