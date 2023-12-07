В программе — 20 фильмов разных жанров и тематик, которые участвовали во многих европейских и международных кинофестивалях, включая Венецианский.

Фильмом открытия станет "Лучшая жизнь", которая открывала также Римский кинофестиваль. Мировая премьера прошла на Международном кинофестивале в Торонто, а в главных ролях здесь — дважды победитель Венецианского кинофестиваля Пьерфранческо Фавино, шестикратный лауреат Каннского кинофестиваля Нанни Моретти, победительница Венеции Лаура Моранте и французская кинозвезда Беренис Бежо.

"География съемок фильмов программы охватывает всю страну. Зрители смогут побывать в Тоскане с героями комедии "Из Тосканы с любовью", проехать всю Италию в комедии "Поездка в Милан" в компании Марко Джаллини, увидеть столичный регион Лацио в "Римском блюзе", — говорится в сообщении.

В секции "Новые имена" будут представлены драмеди "Наши призраки", призер 78-го Венецианского кинофестиваля, комедия "Мужчины неидеального поведения", "С меня хватит!", "На всю катушку", которая завоевала две премии на 79-м Венецианском кинофестивале. В главной роли — известный карикатурист и мультипликатор Микеле Рек, которого знают под псевдонимом Zerocalcare.

Большая премьера в рамках RIFF — "Данте. Вечность гения", впечатляющий тандем двух мэтров итальянского кино: в режиссерском кресле — Пупи Авати, лауреат Венецианского кинофестиваля, в главной роли — Серджо Кастеллитто, режиссер и актер, номинант Каннского кинофестиваля ("Голубая бездна", "Феррари", "Не уходи", "Рожденный дважды"). Картина закроет кинофестиваль 17 декабря.

Программа короткого метра будет представлена альманахом "Быть женщиной", каждый фильм которого раскрывает разные грани женской идентичности и силы. Среди героинь — Катрин Денев и Виоланте Плачидо.

В документальной секции заявлены хиты "Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!", а также "Умберто Эко. Библиотека мира"; эту ленту снял Давиде Феррарио, двукратный лауреат Берлинского кинофестиваля за фильм "После полуночи".

Все показы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.