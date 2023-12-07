"В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон — Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 08:00 мск 7 декабря 2023 года до особого распоряжения", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение всех видов транспорта временно запрещали по Транскавказской магистрали с 20:00 среды из-за плохих погодных условий. Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.