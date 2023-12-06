Отмечается, что комплекс на 186 номеров различных категорий будет возведен в Дербенте при участии корпорации. Работы по строительству подземной части здания запланированы на 2024 год.

По данным "Туризм.РФ", приморский комплекс будет включать в себя спа-комплекс с акватермальной зоной, бассейны с элементами аквапарка, прогулочные зоны и пляжную инфраструктуру.

Ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2027 года.

Корпорация "Туризм.РФ" создана 18 декабря 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития внутреннего и въездного туризма. Корпорация совместно с субъектами РФ занимается формированием туристических кластеров в стране и инвестированием в создание их инфраструктуры на принципах государственно-частного партнерства.