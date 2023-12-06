"Выставки будут работать по всей Тульской области в течение следующего года. Они созданы научным коллективом Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" (ЕСПО)", — говорится в сообщении.

Передвижная экспозиция "Святитель Лука — врач, педагог, пастырь" рассказывает о жизни, подвижнической деятельности и духовном подвиге врача-епископа Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого) — святителя Русской православной церкви, ученого и хирурга-практика, наставника и воспитателя целой плеяды известных врачей.

Стендовая выставка "Российские педагоги и наставники: от Петра I до наших дней" посвящена выдающимся ученым, педагогам и государственным деятелям, которые внесли весомый вклад в развитие системы воспитания и образования в России в XVIII — XXI вв. Экспозиция приурочена к Году педагога и наставника.

Как сообщалось, соглашение о вхождении Тульской области в проект "Императорский маршрут" в 2021 году подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук Анна Громова.

Проект посвящен культурному, духовному и историческому наследию Императорского Дома Романовых и объединяет 29 регионов. В 2022 году в рамках 350-летия со дня рождения Петра I Тульская область стала куратором "Императорского маршрута".

С 2024 года координатором проекта "Императорский маршрут" станет Свердловская область.