В ноябре услугами аэропорта Ставрополя воспользовалось более 38,4 тыс. пассажиров. За такой же период 2022 года пассажиропоток равнялся 31,7 тыс. человек. Таким образом, рост составил 21%.

"Рекордный 2021 год мы уже не "перебьем", но, определенно, все идет к тому, что текущий, 2023 год, займет второе место по пассажиропотоку за всю историю", — говорится в сообщении.

Пассажиропоток аэропорта Ставрополя в 2021 году вырос в 1,7 раза, до 577 тыс. человек. В сравнении с 2020 годом пассажиропоток вырос на 71%, с допандемийным 2019 годом — на 40%.

Аэропорт Ставрополь является международным аэропортом федерального значения.