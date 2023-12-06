Во время прошедшей в атриуме Тульского кремля церемонии, первый заместитель губернатора Тульской области Дмитрий Миляев передал директору департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмире Тукановой символ проекта "Императорский маршрут", а также тульский самовар.

"Для нас опыт участия в проекте ценен с точки зрения просвещения, сохранения культурного наследия и развития туризма. Мы с радостью передаем почетную миссию кураторства Свердловской области. Важно, чтобы каждый гражданин нашей страны знал и уважал ее историю. Уверен, проект "Императорский маршрут" поможет всем регионам-участникам приобщить как можно больше людей к богатейшему историческому наследию нашей Родины", — подчеркнул Миляев.

Соглашение о вхождении Тульской области в проект "Императорский маршрут" в 2021 году подписали губернатор Алексей Дюмин и председатель Наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", кандидат исторических наук Анна Громова.

Проект посвящен культурному, духовному и историческому наследию Императорского Дома Романовых и объединяет 29 регионов. В 2022 году в рамках 350-летия со дня рождения Петра I Тульская область стала куратором "Императорского маршрута".

В свою очередь, Анна Громова поблагодарила главу Тульской области за всемерную поддержку развития проекта. Она отметила, что в Тульской области расширились возможности культурно-просветительского туризма.

"Впереди у нас освоение Белева как города, связанного с именем императора Александра I. Восстановленный Успенский собор в Тульском кремле также связан с Александром I. Это знаковое место. Здесь проходило прощание с императором. Любовь к родному краю, энтузиазм, которые проявляют туляки, радуют и вселяют серьезные надежды, что "Императорский маршрут" будет развиваться и расширяться", — подчеркнула Громова.

За прошедшие два года в рамках "Императорского маршрута" в Тульской области прошел ряд выставочных и издательских проектов, деловых и творческих мероприятий, связанных с периодом правления династии Романовых. Было получено научное подтверждение посещения Тульской области Петром I, отреставрирован Успенский собор, связанный с императором Александром I. Проводится благотворительная акция "Белый цветок", организованы выставки "Пути авангарда. Восток — Запад", "Александр I. Отражения", фестиваль "Петровские ассамблеи" и т.д. В 2024 году будет издана книга "Романовы и Тульский край".

В конце ноября проект "Тульская область. Императорский маршрут" был включен в число национальных туристских маршрутов России. Это станет дополнительным инструментом продвижения региона и будет способствовать увеличению туристического потока, отмечается в сообщении.