Авиаперевозчик по-прежнему планирует в октябре-декабре получить чистую прибыль в расчете на акцию в диапазоне $1,05-1,3 при росте выручки на 9-12%.

По итогам всего текущего года первый показатель ожидается на уровне $6-6,25, а также предполагается рост второго показателя примерно на 20%, сообщает MarketWatch.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют прибыль Delta Air в четвертом квартале в $1,15, в целом за год — в $6,12 на акцию.

Котировки акций Delta Air в ходе торгов в среду растут на 3%. С начала текущего года капитализация авиакомпании увеличилась на 18% (до $24,2 млрд), в то время как индекс S&P 500 за этот период вырос на 19,4%.