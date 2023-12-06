Так, 13 апреля запускаются рейсы в Сургут из Волгограда (дважды в неделю, по вторникам и субботам) и из Казани (трижды в неделю, по вторникам, четвергам и субботам).

Полеты из Саратова в Сургут начнутся 19 апреля и будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Согласно расписанию сургутского аэропорта, в Волгоград из Сургута с 7 декабря также будет летать авиакомпания Red Wings, в Казань — с 7 декабря "ЮВТ Аэро", с 15 декабря "ЮТэйр", в Саратов — с 8 декабря "ЮТэйр".

"Победа" с 31 мая 2024 года планирует открыть новый рейс из Калининграда в Екатеринбург, полёты будут осуществляться три раза в неделю — по понедельникам, средам и пятницам.

Согласно расписанию на сайте аэропорта "Кольцово", в настоящее время из Екатеринбурга в Калининград летают только "Уральские авиалинии" по понедельникам и воскресеньям, с 8 декабря добавятся полеты по пятницам и субботам, с 20 декабря — еще и по средам.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот", базируется во "Внуково" и "Шереметьево". Парк компании состоит из самолетов Boeing-737 с салонами только эконом-класса.