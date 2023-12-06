"Необходимость установления охранной зоны обусловлена, как повышением антропогенной нагрузки, так и общей деградацией природных комплексов и их отдельных элементов. Установление и обозначение на местности границ охранной зоны памятника природы позволит сохранить природные сообщества и слагающие их виды растений и животных, как типичные, так и редкие и охраняемые", — приводятся в сообщении слова главы областного Минэкологии Тихона Фирсова.

Он отметил, что режим особой охраны позволит сохранить уникальное природное достояние, позволит снизить антропогенную нагрузку и свести к минимуму рубки, разведение костров, выброс мусора. "Проведенное в 2021 году комплексное экологическое обследование позволяет утверждать, что альтернативных вариантов, кроме создания охранной зоны, способствующих сохранению памятника природы, не существует", — добавил министр. Памятник природы расположен в 1 километре от деревни Слемские Борки городского округа Луховицы. Общая площадь его охранной зоны составляет 366,3 гектаров. На территории обитает два вида хищных птиц, занесенных в Красную Книгу России и Московской области — малый подорлик и орлан белохвост.