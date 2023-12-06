"В день открытия сезона, 9 декабря, гостей ждет насыщенная развлекательная программа, концерт и, конечно же, спортивные активности. Дети и взрослые посоревнуются в скорости на горнолыжной трассе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соревнованиях смогут поучаствовать как профессионалы, так и начинающие лыжники. Как сообщалось, несколькими днями ранее на курорте открылась резиденция Деда Мороза. Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 17 км трасс различной сложности и сеть подъемников.