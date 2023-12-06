"Мы не видели такой заполняемости отелей 10 лет — горный кластер забронирован, ждем много гостей. На новогодние каникулы мы ждем более 450 тысяч туристов, только в Сочи — 300 тыс.", — цитирует пресс-служба губернатора края Вениамина Кондратьева.

Отмечается, что сезон катания на Красной Поляне стартовал в начале декабря — это самое раннее открытие курорта за последние пять лет. Поэтому турпоток по итогам 2024 года может составить не менее 18,5 млн отдыхающих.

"Гостей будут принимать около 2 тыс. отелей и гостиниц, рассчитанных 220 тыс. мест. Номерной фонд на декабрь-февраль уже забронирован более чем на 40%, на горных курортах Сочи — на 65%. В новогодние праздники загрузка черноморских здравниц составит около 70%, горного кластера Сочи — в среднем на 90%, отелей 4 и 5 звезд — на 100%, — цитирует пресс-служба слова вице-губернатора региона Александра Руппеля.

Ранее сообщалось, что всего в зимний курортный сезон курорты Краснодарского края планируют принять около 2,5 млн гостей.