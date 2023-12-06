"166 лыжных трасс будут организованы для жителей и гостей Подмосковья в этом зимнем сезоне. 43 из них уже готовы. Общая протяжённость подмосковных трасс в этом году составит более 720 км", — написал Абаренов.

Министр уточнил, что из 166 трасс 90 — будут освещены, 68 — оснастят раздевалками, 38 — пунктами проката инвентаря, на 6 областных трассах применяется искусственное оснежение, на 160 — естественное. Подходящий вариант для лыжной прогулки рядом с домом можно найти на сайте Минспорта и на портале "Спорт Подмосковья".