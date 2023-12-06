Гигантское трехцветное полотнище вынесли на сцену под знаменитую песню "Оренбургский пуховый платок".

"Да, действительно, два дня назад я был в Оренбурге и измерил этот замечательный платок. Итак, рекорд: самый большой оренбургский пуховый платок в цветах государственного флага Российской Федерации с результатом 68,4 квадратных метра. Рекорд объявляю официально зафиксированным", — сообщил главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко, вручая подтверждающее свидетельство.

Рекорд был зафиксирован в Книге рекордов России 4 декабря. Рекордсменом является правительство Оренбургской области. По информации пресс-службы правительства региона, размер изделия составляет 6х9 метров. На создание платка-рекордсмена у мастериц ушло более 250 часов и 4 кг тончайшей пряжи.

Пуховязальный промысел является визитной карточкой Оренбуржья более 300 лет. Пух оренбургских коз самый тонкий в мире: его толщина составляет 16-18 мкм, изделия из него невесомы, но при этом очень прочны.

Гости экспозиции смогли познакомиться как с вековыми традициями на мастер-классах по пуховязанию, так и с современными вариациями платка на показе коллекций оренбургского дома пуховой моды.

В обширную культурную программу Дня Оренбуржья помимо музыкальных выступлений вошли также экспозиция редких археологических находок сарматского золота, презентация собрания изданий повести Пушкина "Капитанская дочка", которое насчитывает уже около 300 экземпляров на 42 языках, виртуальное знакомство с первым в России Домом-музеем семьи Ростроповичей, который был открыт в Оренбурге в 2022 году.

На стенде области чемпионка мира по шахматам оренбурженка Анна Шухман провела сеанс одновременной игры с посетителями выставки.

Гастрономическое представление "Степная симфония" завершило программу.