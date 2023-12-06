"В шорт-лист основной программы вошли 58 фильмов из 17 стран, из которых 11 — полнометражных игровых, 23 документальных и 24 короткометражных картины. В конкурсной программе — фильмы из России, совместного производства с европейскими странами — Францией, Латвией, а также из Азербайджана, Ирана, США, Сингапура, Канады, Нидерландов и других стран", — говорится в сообщении.

Сквозная тематика фильмов этого года — истории портового города. Кроме столицы Поморья кинопоказы пройдут в Северодвинске, Новодвинске, Няндоме и Североонежске. Официальное открытие Arctic open состоится 7 декабря на сцене Архангельского театра драмы. Зрители увидят концерт "Музыка портового города" джазового коллектива SweetHotJazzBand из Петербурга. По информации организаторов, 2-5 ноября в Архангельске, Новодвинске и Коноше прошел фестиваль Arctic open — детям. Лучшим полнометражным игровым фильмом была признана лента "Испытание аулом" режиссера Ислама Сатырова. Международный кинофестиваль стран Арктики Arctic open проводится в Поморье с 2017 года.