Документ подписали генеральный директор "ЮТэйр" Андрей Мартиросов и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на выставке-форуме "Россия", сообщила пресс-служба авиакомпании.

Терминал аэропорта Усть-Кута находится в собственности "ЮТэйр", а аэродромная инфраструктура — в федеральной, напомнил Кобзев. "Правительство Иркутской области максимально заинтересовано в их реконструкции и приложит усилия по содействию в организации работ", — заявил он.

"ЮТэйр" подготовит технико-экономическое обоснование по реконструкции пассажирского терминала аэропортового комплекса Усть-Кута и предоставит материалы в "Аналитический центр при правительстве РФ" для включения в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", — сказал в свою очередь Мартиросов.

Через аэропорт Усть-Кут осуществляется доставка пассажиров и грузов, в том числе для предприятий нефтегазового комплекса. По данным сайта аэропорта, в зимнем расписании он обслуживает пассажирские рейсы авиакомпаний "ИрАэро" и "Ангара". Пассажиропоток аэропорта в 2023 году, по прогнозу, составит более 100 тыс. пассажиров (+25% к 2022 году).