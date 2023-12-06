"Если говорить о развитии туристической отрасли республики, то в последние годы наблюдается положительная динамика. Так, турпоток в Ингушетию составил 105,5 тыс. человек, в том числе иностранные туристы", — цитирует Фурсова пресс-служба руководителя республики.

По словам вице-премьера, в связи с большим турпотоком номерной фонд в гостиницах Ингушетии увеличен.

Как отметил Фурсов, в 2022 году Роспатент зарегистрировал заявку слогана "Ингушетия — Родина башен". Собственный туристический бренд, разработанный в республике, представляет собой стилизованное изображение ингушской башни.

В ноябре прошлого года Ростуризм утвердил первый национальный туристический брендовый маршрут в Ингушетии протяженностью 280 км, который охватывает и горы, и равнины. Он начнет функционировать в 2024 году.

Кроме того, в целях развития событийного туризма ежегодно формируется календарь туристических событий. Проводятся массовое восхождении на Столовую гору (Маьт-Лоам), форум "Трасса развития", межрегиональный велопоход "От башни к башне: Таргим — Магас", фестиваль бейсджампинга, гастрофестиваль, международный марафон "Джейрах".

"Это все влияет на развитие разных видов туризма, однако наибольшую популярность набирают событийный, культурно-познавательный оздоровительный туризм", — считает Фурсов.

Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщал, что благодаря запуску прямых авиарейсов в крупные города России турпоток в республику ежегодно растет. Власти региона в этом году благоустроили 10 кемпинговых площадок для туристов в предгорном и горном районах республики, к весне планируется создать еще 20 зон.