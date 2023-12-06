"Образ Турандот остается общепринятым символом театра имени Е.Б. Вахтангова. Реставраторы справились быстро, и принцесса вернулась на место не спустя полгода, как планировалось, а всего через три месяца после ее повреждения вандалами", — приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Как уточняется, в начале осени фонтан со скульптурой Турандот дважды подвергся нападению вандалов. Были повреждены шатер над троном и стойка шатра.

Скульптурную композицию с фонтаном установили на Арбате в 1997 году. Ее открытие приурочили к 75-летию первой постановки спектакля "Принцесса Турандот". Премьера состоялась в 1922 году. Режиссером выступил Евгений Вахтангов. Постановка по одноименной сказке Карло Гоцци была сделана на манер площадной комедии дель арте и стала символом театральной школы Вахтангова.