"Говоря о новогодней ночи, можно уверено говорить, что она будет со снегом. Ничего более конкретного, только то, что она будет снежной", — сказал Вильфанд на пресс-конференции в среду.

Он отметил, что выпавший снег может растаять только при условии, что в течение восьми дней температура будет плюс 10 градусов, "чего не бывает, к счастью".

Сейчас же высота снежного покрова в Москве является рекордной за более чем 140 лет метеонаблюдений.

"Сейчас высота снега рекордно высокая — она сейчас 37 см", — сказал Вильфанд.