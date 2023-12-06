По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 14:15 мск, находился примерно в 7 км северо-восточнее города Таштагол.

Интенсивность сотрясений в эпицентре — 4 балла по шкале MSK-64.

Ранее в этом районе уже регистрировалась сейсмоактивность.

По данным Алтае-Саянского филиала, землетрясения в Кузбассе в основном связаны с интенсивными горными работами — выемка и перемещение больших объемов породы приводит к перераспределению напряжений в земной коре. Как правило, очаги таких землетрясений находятся на небольшой глубине.