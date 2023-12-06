Сделка позволит "ускорить стратегию роста KFC на двух крупных рынках, характеризующихся высокими объемами продаж и хорошей рентабельностью", говорится в сообщении компании.

Финансовые условия сделки не раскрываются. Закрытие покупки ожидается в первом полугодии 2024 года, она будет профинансирована за счет имеющихся у Yum денежных средств и не окажет существенного влияния на финансовые показатели компании в 2024 году.

Акции Yum дорожают на 3% на предварительных торгах в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 2,9%, до $35,2 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 19%.

Yum является крупнейшей в мире ресторанной компанией по числу предприятий — ей принадлежат около 54 тыс. ресторанов более чем в 155 странах. Три ресторанных бренда компании — KFC, Pizza Hut и Taco Bell — являются мировыми лидерами в сегментах ресторанов быстрого обслуживания, специализирующихся соответственно на блюдах из курицы, пицце и мексиканской кухне.