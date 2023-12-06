В среду в связи с неблагоприятными погодными условиями в международных аэропортах Новокузнецка и Кемерово были объявлены задержки и отмены рейсов авиакомпаний "Победа", "Северный ветер", "Сибирь" в Новосибирск, Москву, Сочи, говорится в сообщении. При этом рейсы авиакомпаний "Победа" и "Сибирь" из Кемерово в Москву и Новосибирск были отменены. Один из самолетов авиакомпании "Победа", летевший из Москвы в Кемерово, из-за погодных условий совершил посадку в Томске. По инициативе авиакомпании пассажиры оборотного рейса в Москву и незавершенного рейса в Кемерово будут доставлены в пункты назначения альтернативным видом транспорта, сказано в сообщении.

Вылет воздушных судов из Новокузнецка в Сочи был отложен на 6 часов, в Новосибирск — на 12 часов, в Москву — на 2 часа с момента задержки. Кемеровской, Новокузнецкой и Томской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров, отмечает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.