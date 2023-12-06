Перелеты будут выполняться по вторникам и пятницам на самолётах Superjet 100. Время в пути — 3 часа.

Аэропорт Новокузнецка — ближайший к горнолыжному курорту Шерегеш, который в России по количеству и разнообразию трасс уступает только горному кластеру в Сочи, добавляет пресс-служба.

Из Новокузнецка рейсы будут выполняться по вторникам и субботам. Время в пути — 3 часа 15 минут, уточняет пресс-служба новокузнецкого аэропорта.

"Сейчас рейсы в Уфу запланированы на зимний период. Если спрос окажется высоким, будем прорабатывать вопрос сохранения рейса на весенне-летний период", — цитирует пресс-служба гендиректора аэропорта Новокузнецка Кирилла Ермакова.

Рейс является субсидируемым.

Red Wings базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.