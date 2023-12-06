Редкое оружие в районе Платоновского парка Тулы было найдено во время экспедиции "Вахта Памяти. Тульский рубеж". Специалисты музея определили датировку находки — 2-я половина XVI — XVII вв.

"Что касается исторического контекста, как и недавно обнаруженный в районе Тульских засек клевец, данная находка является свидетелем бурных событий Смутного времени на территории Тульского края", — приводятся в сообщении слова заведующего сектором военной истории Государственного музея-заповедника "Куликово поле" Юрия Кулешова.

Топорик-чекан отличает скошенное лезвие с оттянутым вниз нижним краем. Проушина и обух в профиль оформлены в виде единого мощного бруска.

По словам специалиста, подобная форма возникла в Юго-Восточной Европе и получила широкое распространение в Турции, турецких владениях на Балканах — на территориях современной Сербии, Румынии, Венгрии. Топорики подобной формы были широко заимствованы в среде окраинного казачества, особенно на протяжении XVII века.

На территории Руси это вооружение широкого распространения не получило. В собраниях и коллекциях российских музеев известны единичные экземпляры. Среди археологического материала ранее в России топорики-чеканы не отмечены.

Топорик-чекан ждет реставрация, после чего он будет представлен в новом музее в "столице" Куликова поля. Новая экспозиция "Епифань. Крепость на границе поля" расскажет историю Большой Засечной черты и Епифанского острога как одного из ее форпостов. Город-крепость оборонялась служилыми людьми в XVI-XVII веках, принимавших активное участие в событиях Смутного времени начала XVII века на территории современной Тульской области и за ее пределами, отмечается в сообщении.

Музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы 1380 года. Включает в себя музей Куликовской битвы, мемориал на Красном Холме, музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщина, музей истории русского купечества в поселке Епифань, музейно-выставочный центр "Тульские древности", научный центр "Археология и реставрация" и музей-лабораторию в Туле.