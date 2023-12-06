«Приложение можно загрузить бесплатно, и после загрузки туристы смогут через него обратиться в полицию за помощью, а также отправить информацию и фотографии с места происшествия в любое время суток. Информация будет передана в местную полицию для оказания немедленной помощи», — сообщают местные СМИ.

Регистрируясь в приложении, нужно указать номер телефона, на который полиция перезвонит при обращении. Общаться с полицейскими можно на английском языке.

«Цель нововведения — повысить безопасность туристов, отдыхающих в Таиланде. Иностранцам, планирующим посетить страну, предлагается скачать приложение, чтобы получить помощь тайской полиции в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — пишут издания.