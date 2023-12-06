««Отель был построен в 1979-м году к Олимпийским играм в Москве и стал первой гостиницей международного класса в СССР. В здании использовались уникальные архитектурные решения, в том числе концертный зал на 996 мест с бассейном под ним. Сегодня отель принимает около 1000 гостей ежедневно. Первая бесплатная экскурсия по зданию для всех желающих состоится 7 декабря, вторая — 12», — говорится в сообщении.

Как уточняют в пресс-службе, экскурсии запущены в рамках программы сотрудничества отеля, Музея космонавтики Москвы и корпорации Роскосмос.

«Помимо экскурсий, коллаборация будет включать открытие музейного модуля от Музея Космонавтики в здании отеля, обсуждается также возможность запуска прямые трансляций с Байконура на больших экранах в отеле. В здании уже открылся павильон PROCOSMOS, в котором представлена сувенирная продукция госкорпорации Роскосмос. В главном холле отеля установлена фотозона «Я – в Космосе!», — говорится в сообщении.