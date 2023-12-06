"До 31 мая 2024 года продлеваются сроки закрытия болдинской усадьбы Пушкиных и музея литературных героев "Повестей Белкина" в Нижегородской области, которые входят в состав государственного литературно-мемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина "Болдино", — сообщает министерство культуры Нижегородской области в среду.

Решение о продлении особого режима работы приняла экспертная комиссия, поскольку на музейной территории в настоящее время активно ведутся ремонтные и реставрационные работы.

В данный момент для посетителей закрыты такие музейные объекты, как господский дом в Большом Болдине, музей сказок, крепостная контора, банька, кухня, часть парка в болдинской усадьбе, а также музей литературных героев "Повестей Белкина" во Львовке. Между тем, в музее-заповеднике продолжают проводить ряд экскурсий без посещения здания болдинской усадьбы.

К праздничным мероприятиям в честь 225-летия со дня рождения Пушкина в 2024 году планируется отремонтировать девять зданий музея, три сервисных помещения, два моста, благоустроить 16 гектаров территории, а также обновить систему навигации, добавили в министерстве.

Как сообщалось, музей-заповедник "Болдино" частично закрыт для посетителей с мая этого года.

В ходе работ, которые финансируются из федерального и регионального бюджетов, предполагается обновление мемориально-бытовой, а также литературно-мемориальной экспозиции в господском доме. Также изменения ждут музей сказок, расположенный на территории усадьбы. Предстоит реставрация усадебных построек — крепостной конторы, баньки и кухни. Изменится экспозиция в барском доме усадьбы во Львовке.

После обновления музей откроется в 2024 году в преддверии празднования 225-летия со дня рождения поэта, однако точная дата открытия не называлась.