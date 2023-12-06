Как говорится в пресс-релизе компании, эту должность займет Дейв Стивенсон, с 2019 года занимавший пост главного финансового директора Airbnb. Новым финдиректором станет вице-президент Элли Мертц, проработавшая в фирме 11 лет и, в частности, сыгравшая важную роль в проведении IPO компании в 2020 году.

Стивенсон будет отвечать за разработку долгосрочных планов роста компании и "обеспечивать международную экспансию", включая привлечение на платформу новых собственников жилья, отмечает компания. Акции Airbnb дорожают на 0,1% на предварительных торгах в среду. С начала года капитализация компании взлетела на 58%, до $86,8 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 19%.