"В городском округе откроют 16 катков и пять лыжных трасс. Три самых крупных катка находятся в парке "Сестрорецкий", на стадионе города Высоковска и на стадионе "Химик" в микрорайоне Майданово города Клина соответственно", — сказал собеседник агентства.

Лыжные трассы будут открыты в пятом микрорайоне Клина, в рабочем поселке Решетниково, селе Спас-Заулок, в городском парке города Высоковска и на стадионе "Труд" города Высоковска.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что зимой в Подмосковье будет работать 181 каток и более 660 хоккейных площадок, 56 тюбинговых горок, 163 лыжные трассы.